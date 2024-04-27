Стрый, Украина, 27 апреля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по городу Стрый во Львовской области на Украине, заявил 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Portalsatu.com Взрыв

«Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Через несколько минут подпольщик подтвердил ещё один удар в городе Стрый.

Также о взрывах во Львовской области проинформировал украинский «24 телеканал».

Кроме того, Лебедев заявил об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 27 апреля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Первыми сирены воздушной тревоги сработали в столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Серия взрывов в ночь на 27 апреля произошла во Львовской области, в Днепропетровске.

Удар с сильной детонацией слышали ночью 27 апреля в Кривом Роге. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев накануне рассказал об ударе ВС России в селе Ивановка Николаевской области по расположению подразделения ВСУ. Он уточнил, что, вероятно, «прилетело» в пансионат «Полесье», где базировались украинские военнослужащие.