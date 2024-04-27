Кривой Рог, Украина, 27 апреля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Удар зафиксирован в Кривом Роге ночью 27 апреля. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Spilkuisia.kr.gov.ua Кривой Рог

«Прилёт где-то в городе, с сильной детонацией», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Координатор николаевского подполья регулярно информирует об ударах ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Николаевской и Харьковской областях поздним вечером 26 апреля прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

Сергей Лебедев 26 апреля рассказал, что в селе Ивановка Николаевской области был зафиксирован удар по расположению подразделения ВСУ. Он уточнил, что, вероятно, «прилетело» в пансионат «Полесье», где базировались украинские военнослужащие.

Также подпольщики проинформировали о нанесении удара по железнодорожной станции в Балаклее Харьковской области, где разгружался состав с украинскими военными. Это произошло 25 апреля в 16:40. По сведениям подпольщиков, были убитые и раненые.