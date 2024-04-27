Киев, 27 апреля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. В ночь на 27 апреля взрывы произошли во Львовской области. О прилётах написало информационное агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги. Издание подробностей и последствий не привело.

Как сообщало ИА Регнум, серия мощных взрывов была слышна в ночь на 27 апреля в Днепропетровске на Украине. На фоне воздушной тревоги с 03:45 мск, прокатилась первая волна взрывов в городе. Через некоторое время украинские СМИ написали, что очевидцы сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске.

На Украине ночью 27 апреля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории.

Первыми сирены воздушной тревоги сработали в столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.