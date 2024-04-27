Киев, 27 апреля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. На Украине ночью 27 апреля сирены воздушной тревоги взвыли на всей территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Первыми сирены воздушной тревоги сработали в столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население предупредили об опасности с воздуха в 03:43 мск.

В 03:57 мск воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

С 04:18 мск сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, взвыли на всей территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины поздним вечером 26 апреля объявили воздушную тревогу.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов вечером 26 апреля на Украине. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.