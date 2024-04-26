Николаев, Украина, 26 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В селе Ивановка Николаевской области зафиксирован удар по расположению подразделения Вооружённых силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

(сс) Will Russell

Он уточнил, что, вероятно, «прилетело» в пансионат «Полесье», где базировались военнослужащие ВСУ, пишет «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, сегодня подполье сообщило, что в Краснополье в Сумской области прогремел взрыв рядом с блиндажом подразделения украинских военных.

Ранее Лебедев сообщал о том, что российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклее Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ. По его информации, прилёт по железнодорожной станции в Балаклее зафиксировали 25 апреля в 16:40.

Кроме того, координатор николаевского подполья информировал, что в ночь на 23 апреля российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Кроме того, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.