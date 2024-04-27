Днепропетровск, Украина, 27 апреля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов была слышна в ночь на 27 апреля в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

На фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области с 03:45 мск, прокатилась первая волна взрывов в городе.

Через некоторое время украинские СМИ написали, что очевидцы сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске.

«Снова сообщают о взрывах в Днепре», — написали в Telegram-канале издания.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 27 апреля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории.

Первыми сирены воздушной тревоги сработали в столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Украинские СМИ написали о серии взрывов вечером 26 апреля на Украине. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На Украине в ночь на 27 апреля взрывы прогремели в Харькове.