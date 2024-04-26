Москва, 26 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Проблема половодья для большей части России ещё впереди, заявил 26 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Три четверти страны ещё покрыты снегом, напомнил метеоролог.

«На сегодняшний день три четверти территории страны покрыты снегом. Это значит, что проблема половодья ещё впереди. Ещё вот великие сибирские реки начнут вскрываться — и Обь, и Лена, и Енисей», — заявил Вильфанд в ходе пресс-конференции.

В северо-западной части России также ещё лежит снег, и такие реки, как Северная Двина, не начали вскрываться, но уже и сейчас в ряде регионов наблюдается сложная ситуация с половодьем, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин заявил, что регионом, где сложилась наиболее сложная ситуация, является Оренбургская область.

Также президент отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах страны достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком. Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой глава государства поручил оперативно организовать отдых детей на период майских праздников.

Ранее, 1 апреля, Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.