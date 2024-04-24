Москва, 24 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов.

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По словам главы государства, в России есть практика, когда в случаях ЧС организовывается отдых детей.

«Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее», — сказал российский лидер на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

Президент России дал соответствующее поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Владимир Путин провёл совещание по вопросам устранения ущерба от наводнений. Он поручил не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших регионах.

Российский лидер отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах России привлечено достаточно. Президент подчеркнул, что нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков гражданам.