Москва, 26 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину вырос на 0,5 п. п. и составляет 79,5%, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ТАСС/Сергей Карпухин

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (плюс 0,5 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,2 п. п. и составляет 77,8%», — говорится в сообщении, размещённом на сайте ВЦИОМ в исследовании.

Деятельность российского правительства одобряют 54,5% опрошенных (плюс 0,5 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 54,1% респондентов (без изменений). О доверии Мишустину заявили 62,7% опрошенных (плюс 0,2 п. п.).

Опрос проводился «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с 15 по 21 апреля с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Россиян опрашивали не менее чем в 80 регионах РФ.

В частности, респондентов спрашивали: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?», «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете…?».

Как предавало ИА Регнум, согласно результатам опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), Путину доверяют 79% жителей страны, 80% респондентов считают, что он работает хорошо.

Опрос был проведён 25 апреля, в нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов 4 апреля сообщил, что волевым и решительным политиком Путина считают 89% россиян, мудрым человеком президента назвали 82%, о честности и порядочности главы государства заявили 76%, об уважении к чужому мнению — 75%.

В России зафиксирован максимальный уровень патриотизма за историю наблюдений. Так, порядка 94% россиян считают себя патриотами страны, причём безусловными патриотами — 62%, следует из соцопроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.