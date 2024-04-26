Москва, 26 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Европейский парламент давно превратился в машину противоречий, заявил 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

Таким образом он прокомментировал принятие Европарламентом резолюцию, в которой ЕП призвал страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, состоявшихся в марте 2024 года. При этом резолюции, принятые ЕП, носят лишь рекомендательный характер и юридической силы не имеют.

«Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент уже давно стоит на позициях такой прочной последовательной русофобии и вопреки основному призванию парламентариев — выстраивание диалога и поиска пути для выстраивания диалога — он превратился в машину противоречий», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ничтожным решение Европейского парламента по резолюции, в которой содержится обращённая к странам Евросоюза просьба не признавать результаты выборов в России.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек.

По данным ВЦИОМ, рекордные 65% россиян указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Еще 18% выбрали в ходе опроса вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране». Таким образом, в сумме 83% сочли выборы честными.

20 марта Песков заявил, что исследования ВЦИОМ доказали, что чистота прошедших в России президентских выборов находится на высшем уровне.