Москва, 25 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ничтожным решение Европейского парламента (ЕП) по резолюции, в которой содержится обращённая к странам Евросоюза просьба не признавать результаты выборов в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Ничтожные приняли ничтожное», — рассказала она «Известиям».

Уточняется, что Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, состоявшихся в марте 2024 года. «За» выступили 493 депутата, против — 11 парламентариев, ещё 18 воздержались. При этом резолюции, принятые ЕП, носят лишь рекомендательный характер и юридической силы не имеют.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.

Инаугурация Путина состоится 7 мая, сообщили в Совете Федерации.

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо Владимиру Путину по случаю его переизбрания на должность президента России.