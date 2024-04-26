Париж, 26 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В четырёх странах ЕС, а также в Грузии задержали членов группы, которая похищала редкие издания русских классиков из европейских библиотек, говорится в пресс-релизе Европола.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«24 апреля 2024 года в Грузии и Латвии при поддержке Европола и Евроюста были взяты под стражу четверо граждан Грузии, подозреваемых в краже антикварных и редких книг из библиотек по всей Европе. Считается, что в общей сложности преступная группа несёт ответственность за кражу не менее 170 книг, причинив материальный ущерб в размере около 2,5 млн евро и неизмеримый материальный ущерб обществу. Некоторые из этих украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что сделало их фактически невозвратными», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что также трое подозреваемых были арестованы в Эстонии, Франции и Литве, ещё двое подозреваемых находились под судебным надзором во Франции. В задержании подозреваемых участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые обыскали в общей сложности 27 мест, уточнили в Европоле.

Кроме того, сообщается, что на месте задержаний были изъяты более 150 книг, которые были переданы специалистам для установления их подлинности и ценности.

По данным Европола, в 2022 и 2023 годах подозреваемым удалось похитить редкие книги из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Похитители воровали редкие книги русских классиков, включая первые издания, написанные такими писателями, как Александр Пушкин или Николай Гоголь.

«При посещении библиотек воры просили лично проверить антикварные книги, притворяясь таковыми, как академический интерес. В этом случае они тщательно измеряли книги и фотографировали, прежде чем отдать их обратно. Через несколько дней, недель или месяцев преступники возвращались и просили получить доступ к тем же книгам, на этот раз возвращая контрафактные версии. Эксперты установили, что копии были выдающегося качества», — пояснили в европейской полиции.

При этом отмечается, что в некоторых случаях злоумышленники прибегали к более грубому подходу и просто врывались в библиотеки.

Как передавало ИА Регнум, о задержании группы воров, похищавшей книги русских классиков, сообщило французское издание Le Parisien в январе этого года.

По данным издания, в Латвийской национальной библиотеке злоумышленниками удалось похитить до 17 книг, в библиотеке Варшавского университета — 79 экземпляров, уточнялось в статье.

Позже, в феврале, британская газета The Times уточняла, что в Берлинской государственной библиотеке злоумышленники могли похитить три издания Пушкина — драмы «Борис Годунов», а также поэмы «Кавказский пленник» и «Братья-разбойники». Среди похищенных книг также значились первые издания произведений поэта Алексея Кручёных и художницы Александры Экстер.