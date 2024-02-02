Лондон, 2 февраля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Сумма украденных из европейских библиотек раритетных изданий русских классиков, включая Александра Пушкина, превысила 2 млн евро. Об этом пишет британская газета The Times.

Сергей Пятаков/РИА Новости

По информации издания, книги могли быть похищены гражданами Грузии для дальнейшей продажи изданий в России.

Так, в Берлинской государственный библиотеке пропали три издания Пушкина — драма «Борис Годунов», а также поэмы «Кавказский пленник» и «Братья-разбойники». Среди похищенных книг также значатся первые издания произведений поэта Алексея Кручёных и художницы Александры Экстер.

По словам пресс-секретаря Берлинской государственный библиотеки Барбары Хайндль, подделки изданий были изготовлены на очень высоком уровне.

«Необходимо использовать увеличительное стекло, чтобы распознать неточности, например мелкие точки в печати, неправильный штамп или другую бумагу», — передаёт слова Хайндль британская газета.

Как передавало ИА Регнум, в конце января французское издание Le Parisien сообщило, что полиция Франции задержала группу воров, которая похищала из библиотек по всей Европе книги русской классики, включая раритетные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова.

Отмечалось, что перед похищением подозреваемые действовали в библиотеках по всей Европе, включая Швейцарию, Финляндию, Польшу, Германию, Латвию, Литву и Эстонию. Там они просили сотрудников предоставить им раритетные издания XVIII–XIX веков русских классиков якобы для научной деятельности. Затем они фотографировали книги и измеряли их параметры рулеткой. После подменяли нужные им книги на их копии или просто забирали с собой.

По данным издания, во Французской национальной библиотеке пропало как минимум восемь книг, стоимость которых оценивались в 650 тысяч евро. В Латвийской национальной библиотеке злоумышленниками удалось похитить до 17 книг, в библиотеке Варшавского университета — 79 экземпляров, уточнялось в статье.