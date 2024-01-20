Париж, 20 января, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Французская полиция задержала группу воров, которая похищала из библиотек по всей Европе книги русской классики, включая раритетные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Трём подозреваемым были предъявлены обвинения во Франции после обысков в Париже и Лионе», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед похищением подозреваемые действовали в библиотеках по всей Европе, включая Швейцарию, Финляндию, Польшу, Германию, Латвию, Литву и Эстонию. Там они просили сотрудников предоставить им раритетные издания XVIII–XIX веков русских классиков якобы для научной деятельности. Затем они фотографировали книги и измеряли их параметры рулеткой. После подменяли нужные им книги на их копии или просто забирали с собой.

По данным издания, во Французской национальной библиотеке пропало как минимум восемь книг, стоимость которых оценивается в 650 тысяч евро. В Латвийской национальной библиотеке злоумышленниками удалось похитить до 17 книг, в библиотеке Варшавского университета — 79 экземпляров, уточняется в статье.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году аукционный дом «Литфонд» провёл торги культовых и раритетных изданий XVIII–XX веков, среди которых был комплект номеров журнала «Современник», изданный Александром Пушкиным.

Отмечалось, что архивы «Современника» были проданы на аукционе за 1,6 млн рублей.

Данные номера особенно ценны тем, что первые пять выпусков журнала курировал лично Пушкин, последний вышел уже после его смерти, уточнили в пресс-службе.