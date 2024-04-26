Москва, 26 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил гражданство России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из видео Николя Челоро

«Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой», — написала Волк.

Она уточнила, что в послужном списке французского музыканта — выступления на ведущих концертных площадках более чем 20 стран мира. С момента переезда в Россию Николя Челоро поучаствовал в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Отмечается, что кроме того композитор проводит мастер-классы для студентов музыкальных учреждений России, а также является экспертом Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» и спикером образовательных программ Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида».

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Как передавало ИА Регнум, в начале января 2024 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону.

В ноябре 2023 года внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание получить гражданство России.

В конце сентября 2023 года Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерону Ли.

В конце июля 2023 года российское гражданство получил уроженец США, защитник московского «Динамо» Бреннана Менелла.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актёру и продюсеру Стивену Сигалу.

В 2013 году гражданином России стал французский актёр Жерар Депардье.