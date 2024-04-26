Французский композитор получил гражданство России
Французский композитор и пианист Николя Челоро получил гражданство России
Москва, 26 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил гражданство России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой», — написала Волк.
Она уточнила, что в послужном списке французского музыканта — выступления на ведущих концертных площадках более чем 20 стран мира. С момента переезда в Россию Николя Челоро поучаствовал в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Отмечается, что кроме того композитор проводит мастер-классы для студентов музыкальных учреждений России, а также является экспертом Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» и спикером образовательных программ Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида».
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