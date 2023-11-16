Санкт-Петербург, 16 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание получить гражданство России. Он заявил об этом на полях Форума объединенных культур, проходящего в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября.

Сергей Фадеичев/ТАСС Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль

«Да, точно так», — сказал внук де Голля ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что считает честью получение российского паспорта.

Как сообщало ИА Регнум, Канадский защитник хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерон Ли 27 сентября по указу Путина получил гражданство России. Хоккеист играет в составе хабаровской команды с 2022 года.

Путин 24 февраля подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому журналисту Адриану Боке. Репортёр освещал события в Донбассе и в январе обратился за предоставлением гражданства России, чтобы обезопасить себя и свою дочь.

В разное время гражданство России получили известный французский актёр Жерар Депардье (2013), американский актёр и продюсер Стивен Сигал (2016) и боец смешанного стиля (ММА) из США Джефф Монсон (2020).