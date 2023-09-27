Москва, 27 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Канадский защитник хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерон Ли получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 27 сентября на официальном портале правовой информации.

Ufms-gov.ru

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Ли Кэмерон Карлетон, родившийся 18 февраля 1997 года», — говорится в документе.

26-летний Ли играет за хабаровский «Амур» с минувшего года. По итогам 53 матчей регулярного чемпионата сезона-2022/23 он набрал 20 очков за семь голов и 13 результативных передач. В текущем сезоне на счету хоккеиста одна шайба и шесть результативных передач после девяти игр.

Ли играл за «Питтсбург Пингвинз» НХЛ, фарм-клуб «Питтсбурга» «Уилкс/Бэри» в АХЛ, выступал на правах аренды в чемпионат Словакии. О намерении вступить в гражданство России канадский хоккеист заявил в июле. Ли рассказал изданию «Матч ТВ», что ему нравится в России и в Хабаровске, он доволен условиями в «Амуре» и хотел бы «стать частью страны».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Путин предоставил российское гражданство уроженцу США, защитнику московского «Динамо» Бреннану Менеллу. В сентябре канадский защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Роберт Хэмилтон рассказал, что планирует надолго остаться в России и, вероятно, попросит российское гражданство.