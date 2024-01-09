Путин предоставил российское гражданство боксёру Кевину Джонсону
Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону
Москва, 9 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц <…> Джонсон Кевин Блю», — говорится в документе.
Всего в указе президента числятся 44 человека, которым предоставили российское гражданство.
Кевин Блю Джонсон родился 7 сентября 1979 года в Нью-Джерси. Среди профессионалов бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2009 год) в тяжёлом весе. Начал заниматься боксом в возрасте 18 лет. Провёл довольно не большую любительскую карьеру и выиграл 14 поединков. На профессиональном ринге Джонсон дебютировал в 2002 году.
На его счету победы над бывшими чемпионами мира Брюсом Селдоном и Йоаном Пабло Эрнандесом.