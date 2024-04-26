Астана, 26 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны, цели спецоперации будут достигнуты. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 26 апреля.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все её цели будут достигнуты», — заверил Шойгу.

Вместе с тем он добавил, что российская армия оптимизирует свою боевую работу на основе получаемого опыта. В то же время развивается оборонно-промышленный комплекс, а также совершенствуется система подготовки военных кадров.

«Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — подчеркнул министр обороны России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что западные элиты не скрывают цели нанести стратегическое поражение России. Глава МИД также заявлял, что отношения Евросоюза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.

Также российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчёркивал, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что эта иллюзия появилась у Запада вследствие самонадеянности.

В феврале секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад не смог нанести России стратегическое поражение на Украине. По его словам, обстановка в мире беспрецедентно обострилась из-за стремления западных стран любой ценой удержать глобальное доминирование.

В декабре прошлого года Шойгу в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства отметил, что спецоперация на Украине показала, что российское вооружение превосходит натовское. Военнослужащих обучают применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения на созданных полигонах и в учебных центрах.