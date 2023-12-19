Москва, 19 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине показала, что российское вооружение превосходит натовское. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Современная российская техника прошла жёсткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны также отметил, что Запад поставил киевскому режиму более 5 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ российские военные уничтожили 747 украинских танков и 2,3 тыс. бронемашин. Он добавил, что поставленное Западом Украине оружие не стало проблемой для российских военных.

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