Путин: РФ может ответить на удары ВСУ по гражданским, но у неё свои планы
Путин: Россия может ответить на удары ВСУ по гражданским, но у неё свои планы
Москва, 20 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Россия могла бы ответить симметрично на удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет. Об этом во время встречи с доверенными лицами в Кремле 20 марта заявил президент Владимир Путин.
«Мы можем ответить тем же, но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — подчеркнул глава государства.
Путин заверил, что власти страны сделают всё, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгорода и других находящихся близ границы с Украиной населённых пунктов и поддержат как рядовых граждан, пострадавших от обстрелов и потерявших жильё, так и тех, кто потерял бизнес.
«Есть над чем работать, и мы сделаем всё, что от нас зависит», ― сказал президент.
Как сообщало ИА Регнум, в последнюю неделю украинские военные активизировали обстрелы территории Белгородской области. Массированные удары по жилым районам ВСУ наносит ежедневно. Также под огнём и Курская область.
Российские силы противовоздушной обороны 19 марта уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью. Днём ранее в результате атаки украинским дроном-камикадзе в посёлке Горьковский погиб один мирный житель, ещё двое пострадали.
Губернатор региона Вячеслав Гладков 20 марта сообщил, что один человек погиб и двое пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. У 17-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения руки.
Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта сообщил, что ВСУ, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях, потеряли свыше 3,5 тыс. бойцов за восемь дней.
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за их мужество, пообещав сделать всё для поддержки людей.