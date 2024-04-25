Москва, 25 апреля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров и покрыть его за счёт миграции не удастся, заявил 25 апреля президент Владимир Путин.

Alexey Belkin/Global Look Press

Необходимы другие подходы, сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», — заявил президент.

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Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.

4 апреля на съезде Федерации независимых профсоюзов Путин заявил, что в ближайшие годы в российской экономике будет высокая потребность и даже нехватка кадров, а потому необходимо повысить производительность труда, модернизировать промышленность и многие другие отрасли экономики и социальной сферы путём использования цифровых технологий, автоматизации производства и процессов управления.