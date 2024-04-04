Москва, 4 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. У России нет большого выбора: она либо будет повышать производительность труда, либо завозить рабочую силу из-за рубежа. Об этом 4 апреля заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства отметил, что в ближайшие годы в российской экономике будет высокая потребность и даже нехватка кадров, а потому необходимо повысить производительность труда, модернизировать промышленность и многие другие отрасли экономики и социальной сферы путём использования цифровых технологий, автоматизации производства и процессов управления.

«У нас выбора большого нет — или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», — сказал он.

Президент добавил, что современные производства и рабочие места должны возникать во всех регионах России.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что в условиях дефицита кадров у страны есть только один способ эффективного развития — повышение производительности труда. Глава государства отметил, что в связи с этим нужно увеличивать плотность роботизации производства и готовить специалистов для работы на новой технике.

Президент в феврале указал на необходимость эффективного регулирования процессов трудовой миграции, а также на совершенствование образовательных и профессиональных стандартов. Путин также назвал одними из наиболее важных приоритетов для страны повышение производительности труда, качественную модернизацию службы занятости и подготовку квалифицированных специалистов.