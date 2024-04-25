Москва, 25 апреля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. В России среднемесячные зарплаты в реальном выражении за январь выросли на 8,5%, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 4 апреля объявил о планах властей продолжить индексацию минимального размера оплаты труда в стране. В ближайшие годы, указал глава государства, минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, а к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

Российский лидер добавил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Как подчеркнул глава государства, рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов граждан.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на три тысячи рублей, или 18,5%, достигнув показателя в 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается. Также президент призвал сделать всё, чтобы заработные платы в стране выплачивались в полном объёме и без каких-либо задержек.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что размер средней зарплаты в России сейчас составляет 73 тыс. рублей. Глава правительства уточнил, что в расчёте этого показателя учли выплачиваемые работодателями суммы, а также выплаты оборонным предприятиям и участникам спецоперации.

Вице-премьер Татьяна Голикова 11 марта рассказала, что в последние шесть лет реальная заработная плата россиян увеличилась более чем на 30%. Она отметила, что в 2023 году реальные зарплаты по сравнению с 2022 годом увеличились на 7,8%.