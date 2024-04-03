Москва, 3 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Размер средней зарплаты в России на сегодняшний день составляет 73 тыс. рублей. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«20 тыс. рублей в среднем — это не так. Средняя заработная плата в стране — 73 тыс. рублей», — сказал он, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, заявившему, что в стране невозможно прожить на зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц.

Премьер подчеркнул, что средняя зарплата в России составляет именно 73 тыс. рублей, отметив, что может показать расчёты этого показателя.

«То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тыс. с копейками», — пояснил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние шесть лет реальная заработная плата выросла в России более чем на 30%. По её данным, реальная зарплата в 2023 году по сравнению с 2022 годом возросла на 7,8%.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в феврале заявил, что реальные заработные платы в России за последние шесть лет выросли на 33,2%. Он уточнил, что за 11 месяцев 2023 года реальные зарплаты в стране выросли на 7,6%.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что размер минимальной заработной платы (МРОТ) к 2030 году следует увеличить до 35 тыс. рублей. Российский лидер указал на то, что власти индексируют минимальные размеры оплаты труда с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.