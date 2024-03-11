Москва, 11 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В России за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%, сообщила 11 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия».

Кирилл Брага/РИА Новости

«Мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы», — сказала она журналистам.

Голикова добавила, что за 2023 год по сравнению с 2022-м реальная заработная плата выросла на 7,8%. Это серьёзные сдвиги, которые происходят, уточнила вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе форума национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда» на международной выставке-форуме «Россия» заявил, что реальные заработные платы в стране за последние шесть лет выросли на 33,2%. Министр добавил, что за 11 месяцев 2023 года рост реальных зарплат составил в стране 7,6%.

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей. Глава государства отметил, что минимальные размеры оплаты труда индексируются с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.