Москва, 1 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда в стране опережающими темпами и достичь суммы в 35 тыс. рублей к 2030 году. Это следует из опубликованного 1 апреля перечня поручений по итогам послания Федеральному собранию.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, предусмотрев рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — говорится в документе.

Ответственным за направление назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад о работе по направлению он обязан представить до 15 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Путин сообщил, что индексация ряда соцвыплат коснулась почти 20 млн граждан. Так, размер маткапитала на первого ребёнка вырос до 630 тыс. рублей, на второго ребёнка — до 833 тыс. рублей, на 18,5% (до 19 242 рублей) вырос МРОТ. Позднее, во время непосредственно послания Федеральному собранию, глава государства предложил увеличить размер оплаты труда до 35 тыс. рублей к 2030 году.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия» заявила, что в стране за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%. В частности, за 2023 год, по сравнению с 2022 годом, рост составил 7,8%, что указывает на происходящие серьёзные сдвиги, добавила она. В свою очередь Мишустин позднее также уточнял, что номинальный рост зарплат в 2023 году превысил 14%, реальный рост составил 7,8%. Об этом премьер-министр заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ.