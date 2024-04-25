Москва, 25 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 23 тысяч беспилотников ВСУ. Об этом 25 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолёта, 270 вертолётов, 23 132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 288 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, всего за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 200 украинских беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Смоленской области после атаки украинского БПЛА начались пожары на двух объектах ТЭК.

Кроме того, в этот же день в промышленной зоне Липецка упал беспилотник, написал губернатор области Игорь Артамонов. В результате инцидента жертв нет.

В пригороде Воронежа ночью 24 апреля дежурные системы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотника.

Ранее украинский пленный Илья Кальдиков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства в зоне спецоперации оказались неэффективными против беспилотников ВС России.