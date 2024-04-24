Воронеж, 24 апреля, 2024, 04:14 — ИА Регнум. В пригороде Воронежа ночью 24 апреля дежурные системы ПВО обнаружили и уничтожили ещё один беспилотник самолётного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В результате падения обломков БПЛА на территории одного из садовых некоммерческих товариществ произошло возгорание частного домостроения. На месте происшествия работают оперативные службы. Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 23 апреля жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Региональные власти призвали население сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства области и МЧС России. Системы противовоздушной обороны привели в готовность.

В ночь на 24 апреля в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ были обнаружены и сбиты три украинских дрона самолётного типа. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории частного дома воронежского села образовалась воронка площадью около 1 кв. м. Обошлось без пострадавших. В доме были повреждены стёкла, разрушена беседка, посечена кровля. Власти пообещали оказать необходимую помощь для восстановления объектов.