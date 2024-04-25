Москва, 25 апреля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства в зоне спецоперации оказались неэффективными против беспилотников ВС России. Об этом заявил украинский пленный Илья Кальдиков.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

Цирковой дрессировщик служил в 25-й отдельной воздушно-десантной украинской бригаде. Его практически насильно мобилизовали. Буквально через несколько дней он добровольно сдался в плен.

Кальдиков рассказал журналистам, что на фронте ставил антидроновое заграждение.

«Начал работать танк, потом пошли сбросы с дронов. Машинку РЭБ повредило в итоге. Я с ней укрылся в блиндаже. В какой-то момент залетел ещё дрон и пара гранат. РЭБ оказалось совсем менее эффективно, чем от неё ожидалось. Действие этого сундучка я не увидел», — признался пленный, добавив, что и другие сослуживцы говорили, что это оборудование показывает низкие результаты.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 апреля силами ПВО и РЭБ были пресечены попытки украинских террористов совершить серию атак с применением дронов самолётного типа по территории России.

Три БПЛА были сбиты над Курской областью, два — над Белгородской, ещё два — над территорией Воронежской области и один — над Смоленском.

Украинское издание написало, что в Одессе прогремели взрывы утром 24 апреля. После взрыва жители заметили поднимающийся в небо дым. В части города не было света.

Артиллеристы Центральной группировки войск применили агитационные снаряды по позициям ВСУ в Донбассе.

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