Западные средства РЭБ неэффективны против российских беспилотников
Пленный: западные средства РЭБ неэффективны против российских беспилотников
Москва, 25 апреля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного производства в зоне спецоперации оказались неэффективными против беспилотников ВС России. Об этом заявил украинский пленный Илья Кальдиков.
Цирковой дрессировщик служил в 25-й отдельной воздушно-десантной украинской бригаде. Его практически насильно мобилизовали. Буквально через несколько дней он добровольно сдался в плен.
Кальдиков рассказал журналистам, что на фронте ставил антидроновое заграждение.
«Начал работать танк, потом пошли сбросы с дронов. Машинку РЭБ повредило в итоге. Я с ней укрылся в блиндаже. В какой-то момент залетел ещё дрон и пара гранат. РЭБ оказалось совсем менее эффективно, чем от неё ожидалось. Действие этого сундучка я не увидел», — признался пленный, добавив, что и другие сослуживцы говорили, что это оборудование показывает низкие результаты.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 апреля силами ПВО и РЭБ были пресечены попытки украинских террористов совершить серию атак с применением дронов самолётного типа по территории России.
Три БПЛА были сбиты над Курской областью, два — над Белгородской, ещё два — над территорией Воронежской области и один — над Смоленском.
Украинское издание написало, что в Одессе прогремели взрывы утром 24 апреля. После взрыва жители заметили поднимающийся в небо дым. В части города не было света.
Артиллеристы Центральной группировки войск применили агитационные снаряды по позициям ВСУ в Донбассе.
Бойцы группировки войск «Центр» три дня вели слежку за американским танком Abrams перед тем, как подбили боевую машину «Ланцетом».