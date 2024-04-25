Москва, 25 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Павлу Климкину и бывшему спикеру Верховной рады Владимиру Гройсману за совершение преступлений в Донбассе. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Olena Khudiakova/Global Look Press Экс-глава МИД Украины Павел Климкин

«Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 года по апрель 2016 года, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, находившемуся на данном посту с июня 2016 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, имевшему указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК учёл совокупность собранных доказательств об обстрелах и иных преступлениях против мира и безопасности человечества на территории ДНР и ЛНР. Принимаются меры к их розыску и аресту фигурантов.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемые, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, поддержали решение о проведении так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, а также участвовали в руководстве ею.

СК сообщил, что в результате преступных действий фигурантов погибли и получили ранения 582 человека, в том числе 16 детей, разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Бывшй спикер Верховной рады Владимир Гройсман

Как сообщало ИА Регнум, 18 января СК заочно предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе нацбанка Украины Степану Кубиве в финансировании так называемой АТО в Донбассе.

22 декабря 2023 года СК предъявил заочные обвинения бывшим членам СНБО Украины — министру юстиции Павлу Петренко и первому вице-премьер-министру Виталию Ярёме, принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО.

В октябре СК предъявил обвинения бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию, экс-генпрокурору Украины Олегу Махницкому, экс-председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. Все они в 2014 году одобрили в ходе голосования в СНБО проведение на Украине так называемой АТО.