Луганск, 6 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В России заочно предъявили обвинения трём высокопоставленным украинским деятелям, в том числе бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ВО Свобода Экс генеральный прокурор Украины Олег Махницкий

«Следствием заочно предъявлены обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину», — сообщили в ведомстве.

В докладе, который заслушал председатель СК Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Луганске, представители ведомства отметили, что все трое — Парубий, Махницкий и Литвин — в 2014 году одобрили в ходе голосования в СНБО проведение на Украине так называемой антитеррористической операции.

С их одобрения ВСУ осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, в результате которых более 1200 жителей Донбасса погибли и получили ранения. Обстрелы украинской армии повредили более 140 объектов инфраструктуры республик Донбасса.

Обвиняемых объявили в розыск с целью ареста.

Бастрыкин поручил сотрудникам СК продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности виновных в преступлениях, в том числе представителей высшего военного и политического руководства Украины.

МВД России объявило Махницкого в розыск по уголовной статье. По какой именно, в базе розыска ведомство не уточнило.

Парубий был секретарём СНБО с 27 февраля по 7 августа 2014 года. И. о. президента Украины Александр Турчинов 14 апреля подписал указ о начале «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке Украины, контроль за выполнением которой лёг на Парубия.

ВСУ начали военные действия против ДНР и ЛНР, называя ополчение республик «сепаратистами» и «террористами».

Бастрыкин 11 мая 2023 года заявил, что с 2014 года в Донбассе в результате агрессии Киева погибли более пяти тысяч мирных жителей, включая 138 детей.

Президент России Владимир Путин 5 октября напомнил, что ВСУ обстреливают Донбасс уже десятый год. СВО российские военные ведут, чтобы прекратить убийство мирных жителей.