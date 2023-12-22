Москва, 22 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения бывшим членам совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе, сообщила 22 декабря пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины — министру юстиции Павлу Петренко, первому вице-премьер-министру Виталию Ярёме, принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — сказано в сообщении.

В СК отметили, что в период с 2014 по 2019 год в результате их преступных действий ранены и погибли свыше 2 тысяч человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Кроме того, следователи продолжают работу по выявлению и расследованию уголовных дел в отношении иностранных наемников. Так, установлены два выходца из Грузии, Георгий Гоглидзе и Георгий Чубитидзе, которые прибыли на Украину и стали участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

«В отношении указанных лиц организован комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий», — уточнили в СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет предъявил обвинения трём высокопоставленным украинским деятелям: бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину.

Представители ведомства отметили, что все трое в 2014 году одобрили в ходе голосования в СНБО проведение на Украине так называемой антитеррористической операции. С их одобрения ВСУ осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, в результате которых более 1200 жителей Донбасса погибли и получили ранения. Обстрелы украинской армии повредили более 140 объектов инфраструктуры республик Донбасса.