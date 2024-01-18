Москва, 18 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе нацбанка Украины Степану Кубиве в финансировании так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Луганске.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заочно предъявлено обвинение ещё ряду бывших членов СНБ Украины: Александру Шлапаку, занимавшему должность министра финансов Украины, и бывшему главе национального банка Украины Степану Кубиве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шлапак и Кубива наряду с другими принимали решение о начале так называемой АТО в Донбассе и, согласно распределению преступных ролей, обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета.

В ведомстве добавили, что принимаются меры к розыску и аресту этих лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря СК предъявил заочные обвинения бывшим членам совета национальной безопасности и обороны Украины — министру юстиции Павлу Петренко и первому вице-премьер-министру Виталию Ярёме, принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО. В СК отметили, что в период с 2014 по 2019 год в результате их преступных действий ранены и погибли свыше 2 тысяч человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

В октябре СК предъявил обвинения трём высокопоставленным украинским деятелям: бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию, экс-генпрокурору Украины Олегу Махницкому, экс-председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. Все они в 2014 году одобрили в ходе голосования в СНБО проведение на Украине так называемой АТО.