В России исключили антибиотики из нового стандарта медпомощи при ОРВИ
Москва, 25 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения исключило из стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ антибиотики, следует из опубликованного на сайте правовой информации приказа.
«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)», — сказано в документе.
Вместе с тем ведомство утвердило возможность посещение врача-акушера-гинеколога, пульманолога и гематолога для диагностики ОРВИ. До этого диагноз вынести могли инфекционисты, кардиологи, неврологи, оториноларингологи и терапевты.
Также из перечня зарегистрированные для лечения ОРВИ лекарств исключили антибиотики.
Кроме того, в перечень инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.
Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало таблетки от антибиотикорезистентности — устойчивости к антибиотикам «Фтортиазинон».
Ведомство назвало уникальной разработку российских учёных. Лекарство позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные антибиотикорезистентными микроорганизмами. Новое средство показало благоприятный профиль безопасности и высокую эффективность.
Отмечается, что у препарата нет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов с таким механизмов действия.
Главный внештатный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что этот антимикробный препарат можно использовать отдельно и в сочетании с антибиотиками.
Ранее в разговоре с ИА Регнумврач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. По её словам, в России в каждом доме должны быть средства, которые помогают всегда. Например, это аспирин.
В свою очередь врач-терапевт Александр Лаврищев призвал не принимать антибиотики, если их не назначил врач, а также опроверг точку зрения, что при простуде лекарства нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.
В свою очередь председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв подчеркнул, что диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» означает, что не выявлен конкретный возбудитель этого заболевания. По его словам, ОРВИ относится к гриппу так же, как болезни сердца — к инфаркту миокарда.