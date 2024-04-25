Москва, 25 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения исключило из стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ антибиотики, следует из опубликованного на сайте правовой информации приказа.

Александр Мельников/РИА Новости

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)», — сказано в документе.

Вместе с тем ведомство утвердило возможность посещение врача-акушера-гинеколога, пульманолога и гематолога для диагностики ОРВИ. До этого диагноз вынести могли инфекционисты, кардиологи, неврологи, оториноларингологи и терапевты.

Также из перечня зарегистрированные для лечения ОРВИ лекарств исключили антибиотики.

Кроме того, в перечень инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало таблетки от антибиотикорезистентности — устойчивости к антибиотикам «Фтортиазинон».

Ведомство назвало уникальной разработку российских учёных. Лекарство позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные антибиотикорезистентными микроорганизмами. Новое средство показало благоприятный профиль безопасности и высокую эффективность.

Отмечается, что у препарата нет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов с таким механизмов действия.

Главный внештатный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что этот антимикробный препарат можно использовать отдельно и в сочетании с антибиотиками.

Ранее в разговоре с ИА Регнумврач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. По её словам, в России в каждом доме должны быть средства, которые помогают всегда. Например, это аспирин.

В свою очередь врач-терапевт Александр Лаврищев призвал не принимать антибиотики, если их не назначил врач, а также опроверг точку зрения, что при простуде лекарства нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.

В свою очередь председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв подчеркнул, что диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» означает, что не выявлен конкретный возбудитель этого заболевания. По его словам, ОРВИ относится к гриппу так же, как болезни сердца — к инфаркту миокарда.