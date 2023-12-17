Москва, 17 декабря, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 декабря заявила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

CHROMORANGE / Bilderbox/globallookpress.com

Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил ошибки, которые совершают люди при лечении простуды. В частности, он призвал не принимать антибиотики, если их не назначил врач, а также опроверг точку зрения, что при простуде лекарства нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.

Лапа рассказала, что, по её опыту, чаще всего люди, заболевшие ОРВИ, допускают такую ошибку: они полагают, что, выпив таблетку «Терафлю», они сразу пойдут на поправку.

«Это самая большая ошибка, какая только есть. Люди начинают покупать дорогие препараты, которые, как я всегда говорю, создают иллюзию, что человек выздоровел. А иммунитет страдает. Помогать иммунитету надо по-другому, так как наша единственная защита — это наша иммунная система. Поэтому даже если температура не очень высокая (в районе 37,2), то лучше не ходить на работу. Тем более что последнее время коронавирус опять очень сильно активизировался и спутать ОРВИ с ковидом очень просто. Иногда даже врачи делают ошибки», — сказала Лапа.

По её словам, дома у каждого человека должны быть средства, которые помогают всегда. В первую очередь — банальный аспирин.

«Он, конечно, нам поможет, и стоит он пять копеек. Это незаменимая вещь. Аскорбинка должна быть в каждом доме — не надо отказываться от витамина С. Это всегда полезно для слизистых, а слизистые — это иммунная система. Если мы защитим слизистые, то вирус не пройдёт дальше. Вирус живёт на слизистых всего два дня. Полоскать горло обычной содой. Это создает щелочную среду, а вирус в щелочной среде не живёт», — добавила терапевт.

Она подчеркнула, что не следует сбивать температуру, если она не превысила 38 градусов. Кроме того, Лапа подчеркнула, что заболевшим беременным и кормящим женщинам обязательно нужно принимать прописанные врачом лекарства. Это поможет женщине сохранить иммунную систему и не стать носителем инфекций, проникших в её организм.

Председателя Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал ИА Регнум, что, если человеку поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция», это означает, что не выявили конкретного возбудителя этого заболевания.

В свою очередь, врач-инфекционист Николай Малышев напомнил, что для таких заболеваний, как грипп, характерны такие симптомы, как интоксикация (головная боль, боль в мышцах, в костях, тошнота и рвота), температура и катаральные явления (кашель, насморк, боль в горле). Это самые часто встречающиеся симптомы. О серьёзном ухудшении состояния человека говорят высокая температура — под 40 градусов, выраженная одышка. В отдельных случаях может наблюдаться падение давления.

Кроме того, врачи обратили внимание, что недомогание, которое длится несколько дней и не устраняется лекарствами, является поводом для визита в больницу. К симптомам, с которыми нужно идти к врачу, относятся диарея, тошнота и рвота длительностью более суток, а также затруднённое дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, нарушения речи.