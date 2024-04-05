Москва, 5 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения зарегистрировало таблетки от антибиотикорезистентности — устойчивости к антибиотикам «Фтортиазинон», сообщила 5 апреля пресс-служба ведомства.

Донат Сорокин/ТАСС

«Препарат полностью разработан и произведён НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Ведомство назвало уникальной разработку российских учёных. Лекарство позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные антибиотикорезистентными микроорганизмами. Новое средство показало благоприятный профиль безопасности и высокую эффективность.

Отмечается, что у препарата нет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов с таким механизмов действия.

Главный внештатный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что этот антимикробный препарат можно использовать отдельно и в сочетании с антибиотиками.

«Российская Федерация — один из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам», — отметил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности министерства Роман Козлов.

Американское издание The Hill в декабре 2023 года, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщило о распространении на Украине «супербактерий», устойчивых к антибиотикам. Журналисты отметили, что появившиеся там микроорганизмы показали устойчивость в том числе к карбапенемам, антибиотикам, которые называют последним средством от инфекций.