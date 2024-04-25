Москва, 25 апреля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин следит за тем, как выполняются социальные обязательства по поддержке семей с детьми. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми, лично сам отслеживает, участвует в разработке различных мер поддержки», — сказала она в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

Матвиенко отметила, что вопрос благосостояния граждан России является приоритетом для государства.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля 2024 года Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.

Выполнить поручение правительство должно до 20 декабря 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

23 января Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Согласно документу, многодетной является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

Предоставление таким семьям мер соцподдержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в учебном заведении.

Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечить ведение банка данных таких семей с целью их учёта.

До этого в России не было единого подхода для определения статуса многодетной семьи, и он не был закреплён законодательно. Регионы имели право самостоятельно определять критерии такого статуса.