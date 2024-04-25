Лондон, 25 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Новый пакет американской помощи не поможет киевскому режиму захватить территории, освобождённые российскими военными. Об этом написал журнал The Economist.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные Россией территории», — говорится в статье.

Отмечается, что теперь самой реалистичной надеждой для Киева будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. По словам американского лидера, данный закон «сделает мир и США безопаснее».

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева. Украинцы выиграют не более 20 дней ценой сотен тысяч жизней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности.