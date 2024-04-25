Вашингтон, 25 апреля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, не замечая многочисленных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), цинично заверяют, что Киев обещал не применять американские ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?» — приводит слова Антонова посольство РФ.

Посол добавил, что из-за передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS усиливается угроза безопасности Крыма, а также новых регионов и ряда городов России.

Антонов напомнил, что Вооружённые силы России уже сбили несколько таких ракет, так будет и дальше. Он также добавил, что у США не выйдет выбраться сухими «из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат».

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил он.

При этом американские дальнобойные ракеты были переданы Киеву ещё в марте. По данным агентства Reuters, 17 апреля ВСУ применили ATACMS, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта, однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, отметил военный эксперт.