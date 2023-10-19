Москва, 19 октября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Американские ракеты ATACMS были новым видом оружия для российских систем ПВО, которым нужно немного времени, чтобы её правильно обнаруживать, при этом в целом такие снаряды не имеют ряд недостатков, что позволит войскам ВС России с ними справляться. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Ранее командир зенитно-ракетной батареи Южной группировки войск ВС России с позывным Пуля рассказал, что российские системы ПВО смогут противостоять поставленным Киеву американским дальнобойным ракетам ATACMS, когда будут изучены особенности этих боеприпасов. По словам военного, причиной удара ракеты, которая судя по всему была ATACMS, по бердянскому аэродрому стало то, что что российские системы ПВО не идентифицировали снаряд.

По словам военного эксперта Дрозденко, у ракеты ATACMS нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ, чтобы не суметь противостоять ей.

«Это новый вид оружия для российского ПВО, который летит по своей траектории. Когда особенности ракеты смогут полностью изучить, когда точно будет понятно, что это не птица летит, а снаряд, тогда смогут сбивать всё. То есть сбить её можно, просто нужно понять, как с полной точностью её обнаруживать. На это может потребоваться немного времени, вероятно, уже процесс идёт», — пояснил Дрозденко.

Он напомнил, что многие характеристики американских снарядов уже хорошо известны. Дрозденко отметил, что ATACMS — это обычная тактическая баллистическая контейнерная ракета. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Известно, что США собирались поставить Киеву одну из двух модификаций ракеты — M39 или М39А1, первая дальностью 165 км, а вторая 300 км. Эксперт указал на ряд существенных недостатков этих снарядов.

«Американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус. Обе модификации оснащены кассетными боевыми частями, и у них очень высокое круговое вероятное отклонение. И существенный недостаток — плохая система наведения, она очень старая. И Вашингтону проще отдать ВСУ свои старые образцы, чем собирать для них новые», — поделился военный эксперт.

Он также рассказал, что США сейчас занялись модификацией ракет ATACMS, переделывают их основу, меняют систему управления, наведения и боевую часть. Также будет происходить замена кассетного отдела на осколочно-фугасное.

В Верховной раде Украины 17 октября заявили, что Киев уже получил от США ракеты ATACMS и украинские военные уже применили их против российских объектов.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Российский лидер отметил, это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима. Глава государства уточнил, что российские войска смогут отражать атаки ракет ATACMS.

Как заявил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, ни США, ни Киев не собирались официально сообщать о передаче американских ракет большой дальности ATACMS Киеву, чтобы «удивить» Россию. По его мнению, поставка снарядов не изменит ситуацию на передовой.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что у поставленных Украине Соединёнными Штатами ракет ATACMS нет GPS-наведения. Он отметил, что Киеву Пентагон передал старую версию ATACMS с классическим инерциальным наведением.