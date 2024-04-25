Вашингтон, 25 апреля, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Власти США утаивают реальное положение ситуации на Украине, чтобы обеспечить победу на выборах действующего президента Джо Байдена. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По словам эксперта, в Белом доме надеются, что могут спокойно держать всё в секрете и не признавать провала до выборов.

«Могут каким-то образом отправлять деньги, говорить, что всё идет хорошо, и продолжать врать о том, что там происходит на самом деле, что мы и видим в западных СМИ», — пояснила Квятковски.

Она также признала, что в странах-союзниках много уже всё видят и осознают, жалеют, что они натворили, не поговорив с Россией раньше, не договорившись об урегулировании.

«Теперь они проиграли», — заключила Карен Квятковски.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти могут остаться без финансирования от Вашингтона до ноября 2024 года, когда пройдут выборы президента США. Об этом написал автор газеты Politico со ссылкой на информацию от американских чиновников и сенаторов.

Байден 24 апреля подписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. По мнению американского лидера, этот закон «сделает мир и США безопаснее».

Комментируя подписанный 24 апреля американским президентом Джо Байденом закон о предоставлении военной помощи Украине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла, поддержав фашизм. Своими решениями США поставили крест на судьбе Украины, используя её в качестве тарана против России, сказал дипломат.