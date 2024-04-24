Москва, 25 апреля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Россия намерена в ближайшее время внести свой проект резолюции СБ ООН против размещения оружия в космосе, заявил 24 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Yuri B Космос

«Россия в ближайшее время предложит свой проект резолюции, направленный против милитаризации космоса. Будем на деле выводить наших западных коллег, заявлявших сегодня о своих мирных намерениях, на «чистую воду», — сказал дипломат.

По его словам, проект российской резолюции будет всеобъемлющим, нацеленным на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством проводимых США процедурных манёвров, а посредством реального наполнения.

Это будет хорошим тестом для американских коллег с целью доказать, что они действительно обеспокоены по поводу прекращения гонки вооружений в космосе, а не по причине очернить Россию, добавил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля на заседании Совбеза ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Россия, в отличие от США, добивается запрета размещения в космосе любых видов вооружений, не только оружия массового уничтожения.

Россия хоть завтра готова заключить международную юридически обязывающую договорённость, содержащую всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового поражения, в Договоре о космосе это уже прописано, пояснил дипломат. На деле западные партнёры не готовы к такому развитию, они активно занимаются военным освоением космоса. Именно Запад не собирается отказываться от милитаризации космического пространства, подчеркнул Небензя.

Россия 24 апреля заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед голосованием Василий Небензя обратил внимание на то, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза. Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, предусматривающую меры по предотвращению всех видов оружия в космосе. В итоге её отклонили.

Вашингтон должен прекратить разработку наступательных вооружений для размещения в космосе, заявил постпред Китая при ООН Фу Цун после голосования в СБ по проекту резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. По словам китайского дипломата, космос не является ареной для борьбы.