Вашингтон, 24 апреля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН в отношении проекта резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе.

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Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза. В свою очередь Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, предусматривающую меры по предотвращению всех видов оружия в космосе. В итоге её отклонили.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН. Представители Китая от голосования воздержались.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля США и Япония отклонили предложение России внести в проект резолюции Совбеза ООН запрет на размещение любых видов вооружений в космосе, а не только ядерных. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия полностью исполняет взятые на себя обязательства о неразмещении такого вида оружия в космическом пространстве, однако страны Запада при подготовке резолюции пытаются скрыть «важные подводные камни». Цель американской резолюции — политизация данной проблемы и поддержка обвинений Вашингтона в якобы имеющихся планах у Москвы разместить ядерное оружие в космосе, подчеркнул Небензя.

По мнению заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, ударных средств в космосе быть не должно. РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе, при этом Вашингтон пытается очернить Россию и сочиняет небылицы о якобы размещении оружия в космосе, сказал дипломат. Рябков добавил, что Россия не видит необходимости в использовании канала деконфликтинга со Штатами по вопросу космоса.