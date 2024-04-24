Вашингтон, 25 апреля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Россия, в отличие от США, добивается запрета размещения в космосе любых видов вооружений, не только оружия массового уничтожения. Об этом 24 апреля заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

«А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — поинтересовался Небензя у постпреда США.

Он добавил, что Россия хоть завтра готова заключить международную юридически обязывающую договорённость, содержащую всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового поражения, в Договоре о космосе это уже прописано. Проблема в том, что западные партнёры не готовы к такому развитию, они активно занимаются военным освоением космоса, уточнил российский дипломат. По его словам, именно Запад не собирается отказываться от милитаризации космоса.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля президент Владимир Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе и против размещения на околоземной орбите ядерных вооружений. В свою очередь министр обороны отметил, что у России нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе. Шойгу подчеркнул, что у Вашингтона как раз, наоборот, есть наработки по размещению такого оружия в космосе. По его словам, США, развивая тему о ядерном оружии в космосе, пытаются увести внимание от вопросов отставания от России по ряду военных технологий, например, таких, как комплексы «Кинжал» или «Пересвет».

Россия 24 апреля заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза. В свою очередь Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, предусматривающую меры по предотвращению всех видов оружия в космосе. В итоге её отклонили. Резолюцию поддержали 13 из 15 стран СБ ООН. Китай от голосования воздержался.

В МИД России объяснили причину ветирования в СБ ООН проекта США по оружию в космосе. Игнорирование предложенных Россией поправок и попытка Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в области космической безопасности побудили РФ наложить вето на американо-японский проект, уточнили в ведомстве.