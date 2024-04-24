Пекин, 25 апреля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Вашингтон должен прекратить разработку наступательных вооружений для размещения в космосе. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун после голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Light-science.ru Космос

По словам китайского дипломата, космос не является ареной для борьбы.

«Космос — это не частная собственность нескольких стран, а общее достояние всего человечества. Это не арена для борьбы стран друг с другом, но новый рубеж для взаимовыгодного сотрудничества», — высказал мнение Фу Цун.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Россия наложила вето в Совбезе ООН в отношении проекта резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза. Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, предусматривающую меры по предотвращению всех видов оружия в космосе. В итоге её отклонили. Резолюцию поддержали 13 из 15 стран СБ ООН. Китай от голосования воздержался.

Президент Владимир Путин в феврале на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе и против размещения на околоземной орбите ядерных вооружений.

Игнорирование предложенных Россией поправок и попытка США через резолюцию создать новые обязательства в области космической безопасности побудили РФ наложить вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии и других видах оружия массового поражения (ОМУ) в космосе. Об этом 24 апреля заявили в российском МИД.

Российская сторона подготовит собственный проект резолюции СБ ООН, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа и имеющиеся наработки по данной теме, ранее одобренные большинством государств — членов ООН.