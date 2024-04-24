Москва, 25 апреля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Россия найдёт возможности ответить Западу на конфискацию своих активов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Сергей Корсун ИА Регнум золотовалютных резервов России

«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры. Не забывайте, что у нас есть достаточно замороженных активов компаний в России», — отметил дипломат.

По его словам, США и Евросоюз столкнутся с последствиями, если будут двигаться в данном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По её мнению, это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе это все понимают, что этого делать нельзя.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что европейские чиновники выражают недовольство из-за нежелания США отказаться от идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит по ЕС, а не по Соединённым Штатам. В публикации говорится, что американские чиновники провели встречи с европейскими коллегами и оказывали на тех давление в вопросе изъятия средств России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 марта предупредил, что европейские страны, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Он подчеркнул, что в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе те страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности.