Вашингтон, 21 апреля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Европейские чиновники выражают недовольство из-за нежелания США отказаться от идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины, 20 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит по ЕС, а не по Соединённым Штатам. В публикации говорится, что американские чиновники провели встречи с европейскими коллегами и оказывали на тех давление в вопросе изъятия средств России.

Среди участников переговоров была и министр финансов США Джанет Йеллен, которая призвала представителей стран ЕС к компромиссу. Вместе с тем в Европе якобы отвергли призывы Вашингтона из-за страха того, что решение о конфискации может нарушить международное право, а также подорвать доверие к евро и спровоцировать Россию на ответные меры.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Евросовет утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов в пользу Украины. При этом депозитариев ЕС обязали хранить эти средства на отдельных счетах.

13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о возможном изъятии российских активов. Она наполнила, что присвоение чужого имущества является воровством. Захарова также пообещала, что Россия даст жёсткий ответ в случае конфискации своих средств.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что европейские страны, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Он подчеркнул, что в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе те страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности.