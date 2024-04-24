Вашингтон, 24 апреля, 2024, 23:11 — ИА Регнум. США способны передавать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, не опасаясь за собственные арсеналы. Об этом 24 апреля на брифинге Белого дома заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы сейчас располагаем достаточным количеством ATACMS, сходящих с конвейера и поступающих на наши склады. В результате мы можем продвигаться с поставками ATACMS, сохраняя готовность Вооружённых сил США», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Reuters, ракеты ATACMS были переданы Киеву ещё в марте. Утром 17 апреля ВСУ применили их для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател 24 апреля подтвердил, что США по указанию президента Джо Байдена поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом. По его словам, эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ATACMS прибыли на Украину «в этом месяце».

Российские войска будут сбивать американские ракеты ATACMS в зоне спецоперации так же, как и все другие поставленные ВСУ ракеты, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Поставка этих ракет Украине никак не повлияет на ход спецоперации, подчеркнула она.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что у ракеты ATACMS нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта, однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, уточнил эксперт.