Москва, 23 апреля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России будут сбивать американские ракеты ATACMS в зоне спецоперации так же, как и все другие поставленные Киеву ракеты, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Они (ракеты ATACMS) будут так же сбиваться, как и все иные ракеты», — сказала она в интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

Также Матвиенко добавила, что возможная поставка этих ракет никак не повлияет на ход спецоперации.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году.

Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако США поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.

Глава американского сенатского комитета по разведке Марк Уорнер 21 апреля заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать ракеты ATACMS.

Президент Владимир Путин называл большой ошибкой поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал российский лидер.